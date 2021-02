Auf der Spitze

Jährlich treffen sich Kinder und Jugendliche aus Dutzenden von Ländern in Berlin, um in ihren Tanzkünsten zu wetteifern. »Tanzolymp« nennt sich das Spektakel, das stets im Februar stattfindet, und es ist ein international anerkannter Wettbewerb für angehende Profis in den Bereichen Ballett, Modern Dance, Folklore und Pop Dance. In diesem Jahr ist wegen Corona alles anders: Der Tanzolymp findet erstmals online statt. »Es ist zu überlegen, ob man das Streaming künftig zusätzlich beibehält«, sagte Veranstalter Oleksi Bessmertni, der einst als Tänzer beim Bolschoi in Moskau, aber auch beim Bayerischen Staatsballett und im Staatsballett Berlin wirkte, gegenüber jW. Sein Ziel: junge Begabungen weiterzubringen. Denn die beim Tanzolymp vergebenen Preise, Stipendien und Arbeitsverträge können bloßen Talenten zu echten Karrieren verhelfen.

Der Vorteil der Onlineausstrahlung liegt derweil auf der Hand: So kann man weltweit die Nachwuchskünstler begutachten. Kostenfre...