Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Das Geheimnis des Pust Karneval in den Julischen Alpen Der in diesem Pandemiejahr nicht sehr lebhafte Karneval im slowenischen Dorf Dreznica in den Julischen Alpen wird Pust genannt. Über Generationen haben sich vorchristliche Bräuche bewahrt, zunächst gegenüber der Allmacht der katholischen Kirche, später gegenüber dem Zeitgeist. Überall im östlichen Alpenraum gibt es ähnliches, und man mag da ein rätisches Kultursubstrat zur Erklärung heranziehen. Arte, Sa., 19.30 Uhr Jenufa Die rigiden Moralvorstellungen einer Dorfgemeinschaft setzen eine junge Frau unter Druck. Jenufa ist schwanger von ihrem Geliebten Steva, der sein Heiratsversprechen zurückzieht. Nachdem das Kind das Licht der Welt erblickt hat, fürchtet auch ihre Stiefmutter um Jenufas Ruf und ihre eigene Zukunft. Als sich ein weiterer Heiratskandidat anbietet, kommt ihr der Gedanke, dass ein Leben ohne Kind für alle besser wäre. Leos Janaceks dritte Oper wurde durch ihre Anklänge an die Volksmusik aus ...

