»Wir sind keine Roboter«

Santiago »Morro« García ist tot. Der 30jährige Stürmer des argentinischen Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba wurde am Sonnabend leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Offenbar hat er sich selbst mit einer 22er getötet.

García war zuletzt in psychiatrischer Behandlung. Seit über einem Jahr konnte er seine kleine Tochter, die in Montevideo lebt, nicht sehen, sein Heimatland Uruguay hat alle Grenzen geschlossen. Laut der Zeitung El Sol hatte der Fußballer tagelang weder Anrufe noch andere Nachrichten beantwortet, weshalb ein Freund den Notruf angerufen hatte. Sein Team befand sich in Buenos ­Aires, um gegen die Argentinos Juniors zu freundschafteln, als Vorbereitung auf die am Freitag beginnende Meisterschaft der Primera División.

»Morro« spielte fünf Jahre bei Godoy Cruz. In 122 Spielen machte er 51 Einlochungen und gab zehn Torvorlagen. Damit ist er der Rekordtorjäger des Vereins (in Erstligazeiten, seit 2008 ununterbrochen), der im Juni sein 100jähriges...