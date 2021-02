Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Die Rohstoffrevolution Neu, natürlich, nachwachsend Die Menschheit beutet den Planeten aus, konsumiert mehr, als die Erde hergibt und zerstört ihren Lebensraum. Diese Sendung sagt, es ginge auch anders: Vielerorts werden Menschen erfinderisch und entwickeln nachwachsende und kreislauffähige Alternativen für umweltschädliche Rohstoffe. Birkenrinde zum Beispiel kann Plastik aus Erdöl ersetzen und eignet sich auch als Lederalternative. Früher hat man auf ihr geschrieben – zurück zu den Wurzeln eben, beziehungsweise zur Rinde. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Der Preis der Versuchung Hauptsache Rache! Die vermögende Witwe Madame de La Pommeraye lässt sich im vorrevolutionären Frankreich auf eine Beziehung mit dem Marquis des Arcis ein. Zwei Jahre vergehen, bis ihr L...

