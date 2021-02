Fragwürdige Methoden

In Nordirland gibt es Verwirrung rund um den kurzfristigen Stopp der Einfuhrkontrollen von Fleischwaren aus Großbritannien. Diese wurden vergangene Woche ausgesetzt, weil es Drohungen paramilitärischer Gruppierungen gegen auf den Häfen von Belfast und Larne tätige britische Zollbeamte gegeben haben soll. In Larne, einer Hafenstadt mit einer traditionell fest verankerten Präsenz unionistischer paramilitärischer Gruppen, sind laut verschiedenen britischen Tageszeitungen, so zum Beispiel dem in London erscheinenden Mirror, Graffiti mit der Drohung »Alle Zollbeamte sind Zielscheiben« aufgetaucht. Die nordirische Polizei warnt bereits seit einigen Wochen vor wachsendem Unmut unter protestantisch-unionistischen Bevölkerungsgruppen über die mit dem Brexit entstandene Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland.

Nordirische Gewerk...