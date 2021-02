»Das BAMF meint, die Beweise reichen nicht aus«

Der aus dem Iran stammende Kurde Ebrahim A. lebt seit mehr als zehn Jahren im bayrischen Weiden. Warum wollen die Behörden ihn jetzt unbedingt abschieben?

Ebrahim stellte in den vergangenen Jahren mehrere Asylanträge, die alle abgelehnt wurden, da die Schilderung seiner Fluchtgründe als unglaubwürdig galt. Damit war der iranische Staatsbürger ausreisepflichtig, konnte aber aufgrund fehlender Papiere nicht in den Iran abgeschoben werden. Ebrahim hatte wohl lange versucht, einen Pass zu erhalten, trotz der stetigen Angst, die iranische Botschaft zu betreten, da er im Iran Repressionen ausgesetzt war. Als er dann endlich einen Pass erhielt, legte er diesen dem Standesamt Weiden vor, um seine langjährige Freundin und Verlobte zu heiraten. Vermutlich verständigte das Amt die Ausländerbehörde und Ebrahim wurde in Abschiebehaft genommen.

Familienangehörige wurden nachweislich gefoltert, sein Bruder ist seit mehr als 20 Jahren inhaftiert. Welche Stellen erkennen de...