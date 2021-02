Favorit AfD

Das eigentlich Interessante steckt im Detail. Die am Montag veröffentlichte Auswertung einer repräsentativen Umfrage vom Juni 2020 im Auftrag der neoliberalen Bertelsmann-Stiftung bestätigt zunächst das Naheliegende: Von den im Bundestag vertretenen Parteien konzentriert die AfD den mit Abstand höchsten Anteil »rechtsextrem« gesinnter Wählerinnen und Wähler auf sich. Doch auch bei den übrigen Parteien wie CDU/CSU, FDP und SPD finden sich laut der Untersuchung mitunter viele Befragte mit »gefestigter« rechter Gesinnung wieder. Selbst Die Linke zieht demnach – in geringem Maße und bei einzelnen Punkten – solche Wähler an. Warum das so ist, ist eine spannende Frage, mit der sich diese Untersuchung indes nicht herumplagt.

Die Befragten wurden mit sechs Aspekten »rechtsextremer« Gesinnung konfrontiert, anschließend wurde je nach Antwortverhalten zwischen »manifest«, »latent« und »nicht rechtsextrem« unterschieden. Auf diese Weise werden natürlich Dispositionen ...