Im Gurktal

Eine Studienreise führte Herrn Groll und seinen Freund Helge Stromberger, der als Historiker großes Ansehen unter den antifaschistischen Gelehrten in Wien und Klagenfurt genießt, ins abgelegene und waldreiche Gurktal. Helges Bücher und von ihm konzipierte Ausstellungen über die SS in Kärnten, die Massentötungen in der Psychiatrie des Landeskrankenhauses Klagenfurt sowie etliche andere – unter anderem über Leben und Sterben sowjetischer Kriegsgefangener im Lager Wolfsberg –, gelten als Leuchttürme antifaschistischer Wissenschaftspublizistik in Kärnten. Stromberger ist außerdem Experte für die toskanische Linie der Habsburger, deren wichtigster Repräsentant, Pietro Leopoldo, um 1770 das Fürstentum Toskana zu einem Musterstaat der Aufklärung machte. Folter und Todesstrafe wurden ebenso abgeschafft wie die Steuerprivilegien des Adels. Pietro Leopoldo hob nach dem Vorbild seines älteren Bruders Kaiser Josef II. Klöster auf, zog Kirchengüter ein und wandte sich...