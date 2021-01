Mit Blut und Eisen

So besonders deutsch war das nicht, was da am 18. Januar 1871 in Versailles mit der Proklamation des Königs von Preußen zum deutschen Kaiser seinen offiziellen Anfang nahm. So einige von denen, für die Zeitgenossen die Bezeichnung »deutsche Stämme« fanden, mussten damals nämlich draußen bleiben, während andererseits viel drin war, was nicht deutsch war und deshalb auch gleich wieder raus wollte, aber nicht durfte, wie etwa die polnische Minderheit.

»Das neue Reich verstand sich als Nationalstaat, aber es nahm die Reichsnation nicht voll in sich auf und griff zugleich über die ethnische Nation hinaus«, konstatiert der Historiker ­Dieter Langewiesche.¹ Die große Volksbegeisterung war damals bei keinem so recht zu spüren. »Wir Deutschen haben das Nationalitätsprinzip eigentlich niemals in dem rohen und übertreibenden Sinne verstanden, als ob alle Europäer deutscher Zunge unserem Stamm angehören müssten«, schrieb der Nationalliberale und später Parteilose Hein...