Profite durch Gemüsehandel

Kartoffeln werden im Wasserbad von allem Schmutz befreit, bevor sie sauber in die Supermärkte kommen. Das ist bekannt. Weniger bekannt dürfte sein, dass niederländische Kriminelle seit einiger Zeit ihr illegal beschafftes Geld gerne in Afrika reinwaschen – neuerdings auch über den Handel mit Zwiebeln und Kartoffeln. Die niederländische Steuerfahndung (FIOD) hat herausgefunden, dass einheimische Gangster während der letzten Jahre für 150 Millionen Euro Zwiebeln und Kartoffeln nach Afrika exportiert haben. Das teilte der FIOD in seinem Jahresbericht 2020 mit, den er am vergangenen Montag veröffentlicht hat. Häufig geht es dabei um Geld aus illegalen Drogengeschäften.

Geldwäsche mit Kartoffeln ist offenbar recht einfach. »Sie gehen mit ihrer Sporttasche voller 500-Euro-Scheine zum Erzeuger und bezahlen die Kartoffeln bar im Namen eines ausländischen Käufers. Die Kartoffeln werden exportiert und in einem anderen Land verkauft. Kriminelles Geld wird mit legalem...