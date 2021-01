Grenellino des Tages: Andrij Melnyk

Eigentlich gehört es zum guten Ton der Diplomatie, sich in die inneren Angelegenheiten seines Gastlandes nicht einzumischen. Und weil Manieren das eine sind und Interessen etwas anderes, steht das Einmischungsverbot sogar im »Wiener Übereinkommen über die diplomatischen Beziehungen«. Weil die Versuchung, es doch zu tun, halt allzu groß ist.

Wenn der Entsendestaat so groß ist wie das Schlappmaul seines Botschafters, wird so etwas hingenommen, wenn auch missbilligend: So soll, schrieb unlängst der Spiegel, US-Präsident Donald Trumps Lautsprecher Richard Grenell in seiner ganzen...