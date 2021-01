Mammutprozess gegen Mafia

In einem der größten Mafiaprozesse der italienischen Geschichte hat Oberstaatsanwalt Nicola Gratteri in Lamezia Terme, einer Kleinstadt im südlichen Kalabrien, am vergangenen Mittwoch mehr als 350 Mitglieder der ’Ndrangheta vor Gericht gebracht. Die 13.500 Seiten zählende Anklageschrift listet 400 Straftatbestände auf, die von Mord, Erpressung und Raub, über Drogenhandel, illegalen Waffen- und Sprengstoffbesitz bis hin zu Geldwäsche und anderen Wirtschaftsverbrechen reichen. Laut Ermittlern erpressten die Clans allein in Kalabrien von rund 40.000 Unternehmern Schutzgeld. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess in einem extra dafür errichteten, 3.300 Quadratmeter großen, bunkerähnlichen Gebäude statt.

Gratteri, Oberstaatsanwalt am Gericht der Regionalhauptstadt Catanzaro, überwachte mit seinem Team vier Jahre lang mutmaßliche ’Ndrangheta-Mitglieder, befragte Zeugen und Mafiaaussteiger und verfolgte dubiose Geldströme, berichtete die staatliche Nachrichten...