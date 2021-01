Den Launen des Marktes ausgesetzt

Mehr als 100.000 Menschen protestieren in Indien seit fast zwei Monaten gegen die geplanten Agrargesetze. An den Grenzen der Hauptstadt Neu-Delhi kam es zu tagelangen Sitzstreiks. Landwirte aus unterschiedlichen Bundesstaaten blockierten Straßen und errichteten provisorische Lager. Viele ältere Menschen befinden sich unter den Protestierenden und schlafen im nordindischen Winter bei Regen und Kälte auf der Straße oder in ihren Traktoren. Immer wieder kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die unter anderem Wasserwerfer einsetzte.

Die Landwirte argumentieren, dass die neuen Regelwerke es Unternehmen erleichtern würden, sie auszubeuten, und es Konzernen ermöglichten, die Preise zu senken. Während Bauern durch sie bei steigender Nachfrage zwar zu erhöhten Preisen verkaufen könnten, bekämen sie umgekehrt Probleme, den notwendigen Mindestpreis zu erzielen, wenn es ein Überangebot an Waren gibt. Die Regelungen bedrohten jahrzehntelange Konzessionen und Subven...