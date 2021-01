Bevor der von Donald Trump aufgehetzte Pöbel am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte, um möglichst viele missliebige Politiker zu ermorden, sprach die Washingtoner ARD-Korrespondentin Claudia Buckenmaier in der »Tagesschau« eine nicht unberechtigte Sorge an: »Man hat so ein bisschen die Sorge, dass Anhänger von Milizen möglicherweise Waffen in die Hauptstadt eingeschmuggelt haben könnten.« Wie man weiß, kostete der Krawall jener »Anhänger von Milizen« fünf Menschen das Leben, aber nur eine Handvoll Republikaner wagte es, den Präsidenten daraufhin zum Rücktritt aufzufordern. Tags darauf äußerte Claudia Buckenmaier sich über die neue Lage und Joseph Bidens Zukunftsaussichten: »Er hat ja immer wieder betont, dass er ein Präsident für alle Menschen in den USA sein möchte, auch für die, die ihn nicht ge...