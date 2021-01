Nicht nachmachen, Kinder!

Ich habe mir heute morgen überlegt, wie lange ich mir schon die Haare nicht gewaschen habe. Ich glaube, das letzte Mal ist bereits verjährt. Als ich im Badezimmer mit geschlossenen Augen nach dem Shampoo griff, stieß ich gegen den kleinen Spiegel über dem Waschbecken, er fiel herunter und zerbrach. Spiegel? Fiel, Mann.

Der Schaden hält sich in Grenzen, der Spiegel war nur ein Provisorium, das mir Nadine vorbeigebracht hat, als ich vor 17 Jahren nach Weimar kam, in der Hand nur ein Koffer voller Depressionen. Ich muss am Nachmittag im Mäc-Geiz im Reichseinkaufszentrum nachsehen, ob die vielleicht ein neues Provisorium für mich haben.

Silvester war so lala, ich habe nur acht Biere geschafft, der fabelhafte Genosse Barth, der schon ...