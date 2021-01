Auf dem Feldzug

Sie könne es kaum erwarten, bis das neue Album von War on Women herauskäme, kommentierte ein (mutmaßlich) weiblicher Fan unlängst ein Video der Band bei Youtube – und dass sie es dann so oft abspielen würde, bis ihr (mutmaßlich) männlicher Partner um Gnade flehend auf den Knien läge. Das kämpferische Image der seit gut zehn Jahren existierenden feministischen Hardcore-Punkband aus Baltimore fällt offensichtlich auf fruchtbaren Boden, obwohl anfangs, das soll hier nicht unerwähnt bleiben, die Thesen von War-on-Women-Chefin Shawna Potter und ihren Kolleginnen zu Abtreibung, Vergewaltigung und Frauenhass selbst aktivistischen Communities zu krass waren. Andererseits: Mit Höflichkeit und bescheidenen Anfragen kommt man in the Land of the not so Free nicht weit.

»Wonderful Hell«, die dritte Platte, entstand noch vor dem Ausgang der Präsidentsc...