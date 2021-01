Pandemie bleibt tonangebend

Mit einer Überraschung endete am Dienstag die zweitägige Beratung der Staaten der »OPEC plus«, die unter Coronabedingungen per Videokonferenz durchgeführt wurde. Statt einer Steigerung ihrer Erdölproduktion um 500.000 Barrel (159 Liter) pro Tag (bpd), die vor einem Monat ins Auge gefasst worden war, wird die 2017 gegründete Arbeitsgemeinschaft ihre Gesamtförderung in den Monaten Februar und März um 1,35 Millionen bpd senken.

Die Hauptlast trägt dabei Saudi-Arabien, das seine Förderleistung in den nächsten beiden Monaten von 9,1 auf 8,1 Millionen bpd herunterfahren will. Diese Entscheidung sei ohne Rücksprache mit den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe gefallen, erklärte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman nach Ende der Konferenz. Für die Richtigkeit dieser Aussage spricht die Auskunft des stellvertretenden russischen Regierungschefs und ehemaligen Energieministers Alexander Nowak, die Staaten der OPEC plus hätten von der saudischen Absich...