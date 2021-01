»RWE auf die Finger schauen«

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten haben am Mittwoch morgen versucht, ein Hausdach in Erkelenz-Lützerath zu besetzen. Die Ortschaft ist eines von insgesamt noch sechs Dörfern, die dem Braunkohletagebau Garzweiler II weichen sollen. Zwar gelang es der Polizei, mehrere Personen aufzuhalten, doch zwei Besetzer erreichten dennoch das Dach. Bereits am Dienstag hatten fünf Aktivistinnen und Aktivisten ein Hausdach in Lützerath besetzt. Daraufhin begann die Polizei diese vom Dach zu räumen. Zwei Besetzern, die sich in einem »Lock-on« aneinandergekettet haben, drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Am Mittwoch zog die Polizei jedoch überraschenderweise ab.

Am Montag hatten Umweltaktivisten in den sozialen Medien zum »Tag X« aufgerufen, nachdem der RWE-Konzern damit angefangen hatte, Häuser einzuzäunen. Anwohner erklärten gegenüber jW, dass dies immer ein Anzeichen dafür sei, dass der Abriss unmittelbar bevors...