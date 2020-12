Wahrheit und Plattheit

Die zweite Klasse von Wissenschaften ist die, welche die Erforschung der lebenden Organismen in sich begreift. Auf diesem Gebiet entwickelt sich eine solche Mannigfaltigkeit der Wechselbeziehungen und Ursächlichkeiten, dass nicht nur jede gelöste Frage eine Unzahl neuer Fragen aufwirft, sondern auch jede einzelne Frage meist nur stückweise, durch eine Reihe von oft Jahrhunderte in Anspruch nehmenden Forschungen gelöst werden kann; wobei dann das Bedürfnis systematischer Auffassung der Zusammenhänge stets von neuem dazu nötigt, die endgültigen Wahrheiten letzter Instanz mit einer überwuchernden Anpflanzung von Hypothesen zu umgeben. Welche lange Reihe von Mittelstufen von Galen (Galenos von Pergamon, um 129–216, Arzt und Anatom. Seine Lehre über die menschliche Physiologie beherrschte 1.500 Jahre die Heilkunde, jW) bis (Marcello) Malpighi (1628–1694, Anatom und Begründer der vergleichenden Physiologie, jW) war nötig, um eine so einfache Sache wie die Zirku...