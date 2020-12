Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verfehlte Gesundheitspolitik Trotz Protesten: Privates Unternehmen schließt Klinik in Havelberg Steve Hollasky Für die gut 50 Beschäftigten des Havelberger Krankenhauses geht ein Jahr voller Hoffen, Bangen und Kämpfen zu Ende. Noch im Dezember 2019 hatte der Eigentümer KMG erklärt, er werde trotz Millionenverlusten alle Stellen erhalten. Der Betreiber für Akutkliniken hatte das in der Nähe von Stendal in Sachsen-Anhalt gelegene Krankenhaus 2002 übernommen. In dem ursprünglich von KMG vorgestellten Konzept sollte ein Seniorenwohnheim in das Krankenhaus integriert werden. Doch auch daraus wurde nichts. Nach den aktuellen Plänen soll das Seniorenwohnheim das Klinikum ersetzen. Bereits Ende September endeten die meisten Arbeitsverhältnisse der früheren Krankenhausbeschäftigten. Die Schließung der Klinik sei »sehr bedauerlich«, erklärte am...

Artikel-Länge: 2289 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen