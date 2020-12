Die Wolke

In einem Kernkraftwerk östlich von Frankfurt am Main kommt es zu einer atomaren GAU. Die 16jährige Hannah verliert auf der Flucht vor der radioaktiven Wolke ihren kleinen Bruder Uli sowie ihre Mutter, die sich an diesem Tag in der Nähe des AKW befinden. Verzweifelt versuchen sie sich in einen der letzten Züge aus dem Krisengebiet zu retten. D 2006.

RTL 2, Sa., 20.15 Uhr

Ruf der Wildnis

Goldrausch in Alaska: In der eisigen Wildnis wird der Schlittenhund Buck für die Männer John Thornton und Pete Smith zum wichtigsten Gefährten. Buck kommt eigentlich aus Kalifornien, er wurde von Hundefängern in den Norden verkauft. Während das Tier sich immer mehr mit der wilden Natur anfreundet, finden seine Besitzer nicht das gesuchte Glück. Schön fotografierte Adaption des ...