Dahoam is Dahoam

Fluch der alten Römer

Viele Bayern sehen sich ja gern als Nachfolger der Römer. Dabei wurde ihr Staat, der älteste noch bestehende in Europa, heißt es, von Franken gegründet, als Vorposten gegen den Osten, also gegen Ostrom. Ein kompliziertes Klump, sagt da der Bayer. Die Soap dreht sich dabei recht banal um den Alltag im fiktiven oberbayerischen Dorf Lansing. Im Mittelpunkt stehen die Gastwirtsfamilie Brunner, die Brauereifamilie Kirchleitner und die Familie Preissinger. In der Serie wird eine merkwürdige Form des bayerischen Idioms gesprochen, um außerhalb Bayerns eine bessere Verständlichkeit zu gewährleisten. Dieser Dialekt wird von den Natives eher als verkitscht empfunden.

