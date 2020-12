Zum Inhalt dieser Ausgabe | Was kann die Kunst? Zum 90. Geburtstag: Bert Rebhandl entziffert die »Jahrhundertchiffre« Jean-Luc Godard Erik Zielke Die Revolution geht weiter. Zumindest im Kino. Heute ist der 90. Geburtstag von Jean-Luc Godard, dem noch immer radikalsten lebenden Filmemacher. Die aus diesem Anlass von dem Filmkritiker Bert Rebhandl verfasste Biographie heißt denn auch programmatisch: »Jean-Luc Godard. Der permanente Revolutionär«. Um die Privatperson Godard geht es darin nicht, statt dessen wird einem kenntnisreich Übersicht über das Werk verschafft, Umbrüche und Kontinuitäten sowie wiederaufgenommene Fährten werden aufgezeigt. Trotz der erfreulichen Kompaktheit – hier wird immerhin ein kaum überschaubares Werk auf weniger als 300 Seiten abgehandelt – werden auch die unbekannteren und randständigen Arbeiten, etwa für das Fernsehen, nicht ausgespart. Rebhandls unbescheidener Anspruch: »In erster Linie muss es darum gehen, ...

