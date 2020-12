Millionenzuschuss für Preußens Gloria

Am vergangenen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Bundestages über den sogenannten Bereinigungshaushalt beraten, der die Etats für 2021 und die Finanzplanung bis 2024 betrifft. Dazu brachte die Bundesregierung einen Einzelposten ein, der in der Berichterstattung kaum erwähnt wurde, denn die allermeisten Menschen wollen vor allem erfahren, wie die Maßnahmen der Regierung und des Parlaments in ihr berufliches und privates Leben eingreifen. So nahm die Öffentlichkeit kaum Kenntnis von den 4,5 Millionen Euro, mit denen die Bundesregierung weiterhin den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche unterstützen will. Die Mehrheit der Mitglieder des Haushaltsausschusses hat dem zugestimmt, womit diese Summe faktisch nicht mehr in Frage gestellt werden wird. So hat der Bund insgesamt 24,75 Millionen an Steuergeldern für diesen Bau bewilligt.

Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., der »Soldatenkönig«, hatte die Garnisonkirche zwischen 1730 und 1735 bauen lassen. Im...