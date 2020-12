Taube Ohren in Warschau

Der Erfolg der EU-Abschottungspolitik liest sich in schnöden Zahlen. Noch nie seit dem Jahr 2012 haben es so wenige Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in Nahost und Afrika über die Grenzen auf den Kontinent im Norden geschafft. Die Investitionen der Deutschen, Franzosen, Italiener und anderer Europäer, die in ihren »liberalen Demokratien« täglich wortreich die »Menschenrechte« hochhalten, haben sich gelohnt. Milliarden Euro für den Autokraten Recep Tayyip Erdogan, damit der die in seinem Land »gebunkerten« rund drei Millionen hungrigen Männer, Frauen und Kinder nicht auf die satte EU loslässt, Milliarden für 10.000 Frontex-Soldaten und ihre kriegstaugliche Ausrüstung. Kein Geld für die Verzweifelten, die im winterlichen Schlamm der Lager auf Lesbos und Samos feststecken.

Organisationen wie die in Rom angesiedelte Internationale Organisation für Migration (IOM) haben im November festgehalten, dass in diesem Jahr bisher ...