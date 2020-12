Es sind die Details

Wer hat nicht beim Seufzer »Oh, du mein Ingo« mitgelitten? Gerichtet war er bekanntlich an den Imbissbudenbetreiber Ingo, kurz bevor Dittsche zu einer seiner irrlichternden Beweisreden für den Alltagswahnsinn ansetzte, denen Ingo stoisch als Statthalter der Vernunft zu widerstehen versuchte. Die TV-Sendung »Dittsche« war Kult, zur besten Sendezeit tapsten Menschen in Bademänteln und mit Badeschlappen in angesagte Kneipen, um beim Rudelgucken dem Unsinn eine Stimme zu geben, sich noch ein Bier zu bestellen und zu rufen: »Es perlt.«

Momentan perlt nix mehr, die Serie wurde wegen Corona auf Eis gelegt, aber immerhin wissen alle, dass Olli Dietrich als Dittsche und Jon Flemming Olsen als Ingo ihren jeweiligen Part mit S...