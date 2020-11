Eingangs eine Quizfrage: Welches Buch hasst Donald Trump am meisten?

Seit ihm das US-amerikanische Großkapital in Gestalt von Stephen A. Schwarzman, CEO der Investmentgesellschaft The Blackstone Group Inc., mitgeteilt hat, dass er zwar noch dummes Zeug tweeten könne, aber den Weg zur Amtsübergabe freimachen müsse, hat der Loser Trump uns abermals viel Freude bereitet. Volle achtzehn Stunden Bedenkzeit brauchte er zwischen zwei Tweets, um eine faule Ausrede für sein Einlenken auszubrüten. Am Ende verfiel er darauf, das Rückzugsmanöver als ritterliche Tat zugunsten von Emily Murphy auszugeben, die sich als Chefin der US-Bundesverwaltungsbehörde GSA bis dahin geweigert hatte, ihres Amtes zu walten und die »Transition« einzuleiten.

Auf Twitter warf er dann wieder so verschwenderisch mit Großbuchstabe...