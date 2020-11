Skandalnudel und Unsympath

Mit einer personellen Neuaufstellung will die Berliner SPD die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag erfolgreich meistern. Nur knapp zehn Monate vor den Urnengängen sollen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Raed Saleh, SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, erreichen, was Amtsvorgänger Michael Müller nicht mehr zu gelingen schien: Nämlich die Partei aus dem anhaltenden Umfragetief holen und das Rathaus verteidigen, in dem Müller, der im nächsten Jahr in den Bundestag entkommen will, vorläufig weiterregiert.

Dass letzteres gelingen kann, ist unsicherer denn je. So kommt Giffey seit Monaten nicht aus den Schlagzeilen, da sie wegen ihrer Doktorarbeit unter Plagiatsverdacht steht. Zuletzt kündigte die Freie Universität (FU) eine erneute Prüfung an. Giffey selbst hatte kürzlich angekündigt, gänzlich auf den Doktortitel verzichten zu wollen. Ob sie sich im Amt halten kann, falls ihr der Titel entzogen wird, ist o...