Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. November 2020, Nr. 279

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Pakt der Wölfe Eine Bestie mordet im Süden Frankreichs. Dutzende Frauen sind dem Untier schon zum Opfer gefallen. König Louis XV. schickt den Chevalier Grégoire de Fronsac und seinen Blutsbruder, den Irokesen Mani, nach Gévaudan, um das Ungeheuer zu finden und zu töten. Ist es ein riesiger Wolf? Oder doch etwas ganz anderes? F 2001. Tele 5, Sa., 20.15 Uhr Das kalte Herz Höhere Kunst: Der arme Köhler Peter glaubt, nur wenn er reich ist, kann er die Tanzbodenkönigin Lisbeth für sich gewinnen. Das Glasmännchen, ein Waldgeist, verhilft ihm zu Reichtum. Doch Peter kann damit nicht umgehen, o nein. Großartiger, tiefer, unheimlicher Märchenfilm, der – Obacht – Kinder das Gruseln lehrt. Mit Erwin Geschonneck. Regie: Paul Verhoeven. DDR 1950. MDR, Sa., 20.15 Uhr Salt Als Überläufer Orlov de...

Artikel-Länge: 2445 Zeichen

