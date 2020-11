Cold War – Der Breitengrad der Liebe

1949 reist der Komponist Wiktor auf der Suche nach Tanz- und Gesangstalenten durch Polen. Unter den Bewerberinnen ist Zula, in die er sich verliebt. Politisch frustiert, möchte Wiktor später mit seiner Geliebten fliehen. Doch Zula entscheidet sich in letzter Minute dagegen. Jahre später treffen sie sich in Paris wieder. Ein großartiger Film, der niemanden unberührt lassen kann. PL/GB/F/B 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Space Pirate Captain Harlock

Im Jahr 2977 können die Menschen in Lichtgeschwindigkeit durchs All reisen, doch die Erde ist mittlerweile für sie tabu und wird von der korrupten Gaia Coalition regiert. Captain Harlock reist mit seinem Raumschiff Arcadia durch das Universum. Kann er den blauen Planeten für die Menschen ret...