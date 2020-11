Schulwahl und Sozialstatus

In jedem Frühjahr stehen die Eltern von Grundschülern der 4. Klassen (beziehungsweise in Berlin und Brandenburg der 6.) vor dem Problem: Welche Schulform wähle ich für mein Kind? Damit wird bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine entscheidende Weiche im Leben der Kinder gestellt und gewissermaßen eine Verteilung von Lebenschancen in der Gesellschaft vorgenommen. Die Wahl der Schulform und des damit verbundenen gewünschten Schulabschlusses setzt eine Vorstellung der Eltern von dem wahrscheinlichen weiteren Lebensverlauf ihres Kindes voraus, da vom erreichten Schulabschluss sowohl die möglichen Wege in Berufsausbildung oder Studium als auch die Chancen im Beschäftigungssystem abhängen.

Bei ihren Bildungsentscheidungen können sich die Eltern auf langjährige Kenntnis der Bildungsstrukturen und eigene Erfahrungen stützen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die erreichte soziale Position in der Gesellschaft und die damit verbundenen kulturellen Ressourcen d...