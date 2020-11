Ende einer Illusion

Wenn am 8. November die Bevölkerung Myanmars zur Stimmabgabe aufgefordert ist, wird dies die dritte allgemeine Wahl seit dem Ende der Militärdiktatur sein, die das Land – geographisches Bindeglied zwischen dem indischen Subkontinent und Südostasien – seit 1962 in unterschiedlicher Ausformung rund ein halbes Jahrhundert lang in eisernem Klammergriff hielt. Der erste Urnengang vor zehn Jahren war in jeglicher Hinsicht von der Übergangszeit geprägt. Eine Wahl, die noch nicht als vollständig demokratisch gelten kann und mit einem Sieg jenes Lagers endete, das zwar zivil zu sein beanspruchte, deren Vertreter jedoch früher als hochrangige Offiziere die Uniformen der repressiven Machthaber getragen hatten. Erst die Wahl 2015 brachte einen Wechsel – mit einer überwältigenden Mehrheit der Stimmen gelangte die Nationale Liga für Demokratie (NLD) unter ihrer Vorsitzenden, der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, an die Schalthebel der Macht.

Nun könnte das er...