Hier wäre der Beweis

Eine Kindheit im Lager, Rassismus in den USA und die Fernsehserie »Raumschiff Enterprise« – was auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat, kommt in dem autobiographischen Comic »They called us Enemy« zusammen. Autor George Takei wurde in der Rolle des Lieutenant Hikaru Sulu in der Original-»Star Trek«-Serie (1966–1969) weltberühmt, heute ist er vor allem für seinen Einsatz für die Schwulen- und Lesbenbewegung bekannt. Sein letzter Streich war ein Tweet nach dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden Ende September. Vom Moderator auf die »Proud Boys« angesprochen, hatte der US-Präsident sich nicht von dieser extrem rechten Miliz distanziert, sondern diese aufgefordert, sich bereitzuhalten. Der Hashtag #Proudboys ging in den folgenden Stunden auf Twitter durch die Decke. Takei rief schwule Pärchen dazu auf, unter dem Hashtag Fotos von sich zu posten. So wurde der Feed der Neofaschisten mit Bildern von LGBTQ-Aktivisten überflutet.

Der Co...