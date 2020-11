»Wir wollten die Absurdität des Ganzen öffentlich machen«

Wegen einer »Konfettiaktion« fand am 20. Oktober ein Prozess gegen eine Antifaschistin und einen Antifaschisten in Heilbronn statt. Was wurden den beiden vorgeworfen?

Im Juli 2018 hatten Heilbronner Antifaschisten einen AfD-Stammtisch im Restaurant »Wartberg« gestört. Dabei wurden Schilder aufgehängt und Flyer an die anwesenden Gäste verteilt. Zudem wurden mit drei Konfettikanonen Papierschnipsel durch das offene Fenster des Veranstaltungsraums geschossen. Daraufhin sind AfD-Mitglieder aus dem Saal gestürmt, es kam zu einer Rangelei. Aus den Reihen der AfD wurde ein Anschlag mit einer Schusswaffe bei der Polizei gemeldet. Was folgte, war ein Großeinsatz, bei dem insgesamt zwölf Streifen und ein Helikopter zum Einsatz kamen, die nach den mutmaßlich 15 bis 20 Antifaschisten suchten. Den beiden nun Angeklagten wurde die Störung einer Versammlung vorgeworfen. Einer der beiden in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und versuchter Nötigung.

Wie...