Der Untergang der ­Romanows

Wer findet, der kriminelle Romanow-Clan habe den Tod verdient, bekommt hier interessantes Material. Pierre Gilliard, Sohn eines Schweizer Winzers, war Hauslehrer der Romanows. Tagebucheinträge und Fotografien des Zeitzeugen dokumentieren das Leben am russischen Hof zwischen 1905 und 1918. F 2017.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Coco – Lebendiger als das Leben!

Wegen eines Ereignisses in der Vergangenheit ist Musik in der Familie des zwölfjährigen Mexikaners Miguel verpönt. Trotzdem träumt er davon, Musiker zu werden. Am Tag der Toten gerät er durch einen Zufall in ihr Reich. Dort will er sein musikalisches Idol Ernesto de la Cruz suchen. Ein sehr hübscher, musikalisch-beschwingter Trickfilm. USA 2017.

Sat.1, S...