Dem Westen ein Feind

Die Rivalität der politischen Systeme von BRD und DDR in der Zeit des Kalten Krieges sog auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Strudel der Auseinandersetzung. In dieser politischen Konstellation gab es zahlreiche Verwirrspiele. War ein Schriftsteller der DDR beispielsweise mit einem Roman erfolgreich, der Kritik an Widersprüchen im eigenen Land enthielt, musste er einerseits mit unerwünschtem Lob von Gegnern des Sozialismus aus der BRD rechnen und andererseits mit dem Tadel der politischen Führung des eigenen Landes, die solche literarische Kritik als schädlich erachtete. Ein Schriftsteller wie Hermann Kant, der die offene Diskussion von ohnehin bekannten Widersprüchen in Hinsicht auf die Weiterentwicklung des Sozialismus für zielführender hielt als ihre administrative Unterdrückung, musste sich auf eine heftige Debatte mit der eigenen Staatsführung einstellen. Insofern dieser Streit an die Öffentlichkeit gelangte, kam sie der Propaganda ...