Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Oktober / 1. November 2020, Nr. 255

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Statistisch bereinigt Weniger Empfänger sozialer Mindestsicherung – mehr Armut und Not in Deutschland Bernd Müller Es klingt wie eine gute Nachricht: Die Zahl der Empfänger sozialer Mindestsicherung ist im vergangenen Jahr um fast fünf Prozent zurückgegangen. Das meldete am Freitag das Statistische Bundesamt. Gemessen an der Bevölkerung ist das die niedrigste Mindestsicherungsquote seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006. Demnach bezogen Ende 2019 knapp 6,9 Millionen Menschen solche Hilfen, 4,7 Prozent weniger als Ende 2018. Damals erhielten rund 7,2 Millionen Menschen Leistungen wie ALG-II, Sozialhilfe, Leistungen für Asylbewerber und Grundsicherung im Alter. Besonders deutlich ist die Zahl in den fünf ostdeutschen Bundesländern gesunken. Hier fiel der Rückgang mit 6,9 Prozent deutlich stärker aus als in den übrigen Ländern (vier Prozent). Die Mindestsicherungsquote war – wie seit 2017 – in Bremen mit 17,3 Prozent am höchsten. Danach folgten die Stadtstaaten Berlin (16 Prozent) und Hamburg (12,6 Prozent) sowie das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (...

Artikel-Länge: 3541 Zeichen

