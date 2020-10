Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Oktober / 1. November 2020, Nr. 255

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Aus allen Rohren geschossen« Ermitteln war gestern: BKA-Zeugin beschreibt Abschiebung eines Beschuldigten nach Berliner Terroranschlag in militaristischer Sprache Claudia Wangerin Polizeibeamte, die sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen, weil sie sich sonst im Zusammenhang mit einer Aktenmanipulation selbst belasten könnten, und eine Kriminalistin, die Terrorangst als Grund nennt, warum deutsche Sicherheitsbehörden einen Beschuldigten lieber außer Landes schaffen als weiter befragen wollten – in den Untersuchungsausschüssen zum Lkw-Anschlag auf dem Breitscheidplatz wird einiges geboten. Nach der Erschießung des mutmaßlichen Berliner Lkw-Attentäters Anis Amri durch italienische Carabinieri war Bilel Ben Ammar der einzige noch lebende Verdächtige. Seine schnelle Abschiebung im Februar 2017 beschäftigt seit mehr als zwei Jahren den Untersuchungsausschuss des Bundestags zu der Fahrzeugattacke auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, bei der am 19. Dezember 2016 zwölf Menschenleben ausgelöscht worden waren. Der Verdacht, dass Amris Freund Ben Ammar V-Mann einer Sicherheitsbehörde gewesen sein könnte und dies durch seine Zwan...

Artikel-Länge: 4060 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen