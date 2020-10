Verharmloser vom Dienst

Von einem rechten Anschlag wollen sie nicht sprechen: Teile der Ermittlungsbehörden und bürgerlichen Medien verharmlosen weiterhin das, was vor zehn Tagen im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg geschehen ist. Dort hatte ein AfD-Sympathisant am Rande einer Veranstaltung mit dem Parteikovorsitzenden Jörg Meuthen mit seinem Pick-up zwei Männer und eine Frau angefahren und verletzt (jW berichtete). Wie inzwischen bekannt wurde, hat die Frau eine schwarze Hautfarbe. Offenbar hat die in dem Fall ermittelnde Staatsschutzabteilung der Kieler Kripo das Hamburger Abendblatt instruiert, um den Vorfall möglichst kleinzuhalten. Die Zeitung titelte vergangenen Donnerstag: »Fahrer wollte Demonstranten offenbar nur erschrecken«.

In dem Beitrag heißt es, der 19 Jahre alte Fahrer des Pick-ups habe die insgesamt vier Personen zwar mit Absicht angefahren, aber wohl nur erschrecken...