»Normalisierung« ohne Abkommen

US-Außenminister Michael Pompeo hat Saudi-Arabien aufgefordert, dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrains zu folgen und seine Beziehungen mit Israel zu »normalisieren«. Anlässlich des US-amerikanisch-saudischen »Strategiedialogs« war Pompeo am 14. Oktober in Washington mit seinem saudischen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan Al Saud zusammengetroffen.

Das »Abraham-Abkommen« – so wird die Übereinkunft zur »Normalisierung« der Beziehungen zwischen Israel und den VAE genannt – zeigt eine »Dynamik des Wandels in der Region«, so Pompeo. Washington hoffe, dass auch Riad sich dem Wandel anschließe und seine »Beziehungen normalisiere«. Er danke den Saudis, die schon viel zum Zustandekommen der »Abraham-Abkommen« beigetragen hätten, und er hoffe, dass Saudi-Arabien die Palästinenser dazu bewegen könne, an den Verhandlungstisch mit Israel zurückzukehren. Beide Außenminister bekräftigten die »gegenseitige Verpflichtung zur Bekämpfung bösart...