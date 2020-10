Veganerbouletten

»Den Hunger auf der Welt mit Quinoa bekämpfen ...« Chef Udo von »Udo’s Probierstübchen« brütet über einem Artikel. »Roswitha!« Er blickt auf: »Du bist doch so schlau. Kannst du dir vorstellen, dass eine Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße, die in den Anden auf 4.000 Metern Höhe wächst, das Hungerproblem im 21. Jahrhundert löst?« – »Bitte?« Meine Kollegin Roswitha quält sich gerade am PC mit einer Excel-Tabelle herum. – »Wenn du Hunger hast, mach dir ’ne Stulle «, rät sie geistesabwesend.

»Hat keinen Zweck mit der. Maxi! Hör auf, meine Zigaretten zu desinfizieren! Was ist Superfood? Sollen wir das anbieten?« – »Nein, Udo«, antworte ich geduldig, »das gibt es gar nicht.« Als Leserin der Berliner Umweltzeitung Der Rabe Ralf eigne ich mir nämlich regelmäßig Halbwissen über gesunde Ernährung an. Daher weiß ich immer halb Bescheid. »›Superfood‹, lieber Udo, bezeichnet einfach nur teure, exotische Lebensmittel wie Gojibeeren, Moringa und eben Quinoa.« – »Un...