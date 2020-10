»Den Versprechungen haben DDR-Bürger nur zu gern geglaubt«

Sie haben in der Deutschen Demokratischen Republik einen Namen als Musikwissenschaftler gehabt. Die Beziehung zwischen Kunst und Politik war dort nicht ganz unkompliziert. Ihre Trennung von der DDR hatte allerdings andere Gründe ...

Ich bin eines Tages aus diesem Staat weggegangen, weil ich in meiner Arbeit behindert wurde, weil wir unser Kind in dem Land nicht aufwachsen lassen wollten und weil ich der »Obrigkeit« dort nie verzeihe, was sie meiner Frau angetan hat.

Sie haben Ihre Frau im Jahr 1956 in Westberlin kennengelernt. Sie ist zu Ihnen in die DDR gekommen und war mit der Mauer von ihren Eltern und ihrer Schwester getrennt. Das für Sie buchstäblich Unverzeihliche geschah, als Ihre Schwiegereltern in Westberlin im Sterben Abschied von ihrer Tochter nehmen wollten und der Staat DDR Ihre Frau nicht dorthin gelassen hat.

Das war entsetzlich. Ich bin nicht der einzige, dem, meine Frau ist nicht die einzige, der das passiert ist.

Sie sind 1983 »weggegangen« ...