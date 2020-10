Berlin will Stromnetz zurück

Es geht in die nächste Runde im Ringen um die Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes. Diesmal aber mit guten Vorzeichen, so Christoph Rinke, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Bürgerenergie Berlin, am Freitag im jW-Gespräch. Anlass für den Optimismus ist eine Mitteilung des Betreibers Vattenfall. Am Freitag morgen kündigte er überraschend an, das Stromnetz der Hauptstadt an den Senat verkaufen zu wollen. Der Konzern habe dem Land sämtliche Anteile an der eigenen Tochter Stromnetz Berlin GmbH inklusive Infrastruktur, IT-Systemen und Personal angeboten, teilte der Energieversorger mit. »Wir freuen uns, dass die Blockade im Rechtsstreit zwischen Senat und Vattenfall nun aufgelöst wurde«, sagte Rinke.

