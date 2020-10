»Konfettiterror« in Berlin

An diesem Sonntag und am 8. November will die Berliner AfD einen Landesparteitag im »Eventsaal La Festa« im Ortsteil Kaulsdorf abhalten. Es handelt sich um den mittlerweile vierten Anlauf der Partei. Bei den vorherigen drei Versuchen hatte es stets enormen Druck und vielfältigen Protest gegen die Betreiber der entsprechenden Räumlichkeiten gegeben. Letzten Endes kündigten die Vermieter bislang immer die Verträge.

Für die Berliner AfD ist der Parteitag auch deshalb notwendig, weil schon seit geraumer Zeit die Wahl eines neuen Landesvorstands ansteht. Da die bislang nicht stattfinden konnte, wird die Partei von einem Notvorstand um den Charlottenburger Nicolaus Fest geführt, der auch Mitglied im EU-Parlament ist. Der ehemalige Landesvorsitzende Georg Pazderski hatte in der Vergangenheit den Unmut von anderen Mitgliedern der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auf sich gezogen, die in einem internen Schreiben vom Juli ein »Klima des Misstrauens und der ...