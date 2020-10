Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Black Panthers Wir beginnen groß und international. Die 1967 gegründete Black Panther Party sagte Rassismus den Kampf an. Das erste Kapitel zeigt, wie sich die Panthers als Reaktion auf die Polizeigewalt formierten. Übrigens hatte auch Martin Luther King eine Waffe. Ging gar nicht anders. Zweiter Teil im Anschluss. USA 2020. Arte, 20.15 Uhr Wir Trümmerkinder – Zeit der Hoffnung Nicht so ernst, aber dennoch ernst zu nehmen. 75 Jahre nach Kriegsende schildern Mario Adorf, Ingrid van Bergen, Michael Degen, Eva-Maria Hagen, Winfried Glatzeder, Elmar und Fritz Wepper ihre Kindheitserlebnisse. Sie erzählen, wie es ihnen trotz aller Schrecken und Entbehrungen gelang, ihren Weg zu gehen. Aber heute wollen wir auch wissen, wie sie auf die Erwachsenen von damals bli...

Artikel-Länge: 2376 Zeichen

