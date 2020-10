In den Partnersuchdiensten findet man Aberhunderte von Frauen, die eine »Liebe fürs Leben« oder ein »Abenteuer« suchen, aber darauf bestehen: nur mit Nichtrauchern. Die Frauen, die das nicht angaben und nun mit einem Raucher liiert sind, bestehen meist darauf, dass ihr neuer Freund wenn schon, dann nur auf dem Balkon raucht, was im Winter und bei Regen ziemlich gesundheitsschädlich ist. Wenn der Raucher das geltend macht, bekommt er zu hören: »Dann hör doch einfach auf zu rauchen.« Als ich 1969 nach Berlin kam, bewohnte ich zunächst ein Zimmer in der Wohnung zweier alter Damen. Als ich fragte, ob ich dort rauchen dürfe, bekam ich die Antwort: »Rauchen Sie, Rauchen Sie! Das hält die bösen Geister fern.«

Später lernte ich eine Frau kennen, die nichts dagegen hatte, dass ich nach dem Sex im Bett rauchte – aber nur in den ersten drei Nächten. Einmal interviewte ich einen Botaniker im Botanischen Garten und rauchte dabei. Ich bot ihm eine Zigarette an, woraufhi...