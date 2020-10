Mit Systemfehler

Das klingt beinahe nach einer Drohung: Die Agrarminister der Länder der Europäischen Union (EU) wollen auf ihrem zweitägigen Treffen am Montag und Dienstag in Luxemburg Beschlüsse zur Ausrichtung der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fassen. Zum Auftakt wirkte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner skeptisch, forderte eindringlich zu Kompromissen auf: »Wir sind zum Erfolg verpflichtet«, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Luxemburg laut dpa. Ganz gleich, was unter dem Strich herauskommt, die Agrarkonzerne dürften unangetastet bleiben, befürchten Kritiker.

Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft innehat, leitet Klöckner die Verhandlungen. Auch das Europaparlament legt diese Woche seine Linie fest. Anschließend könnten sich beide Seiten an einen Tisch setzen. 2018 hatte die EU-Kommission eine Reform der GAP für die Jahre 2021 bis 2027 vorgeschlagen. Mittlerweile gilt für die nächsten zwei Jahre bereits eine Übergangsp...