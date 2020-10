Rechte Hausbesitzerkoalition

Auch nach der vieldiskutierten Räumung der Liebigstraße 34 in Berlin greifen Aktivistinnen und Aktivisten bundesweit zum Mittel der Hausbesetzung, um auf Probleme wie steigende Mieten und Wohnungsmangel aufmerksam zu machen. So besetzte am vergangenen Wochenende eine Gruppe in Dresden, die sich selbst »Leerstandsbewohner*innen« nennt, die Schanzenstraße 3.

Das in Beschlag genommene Gebäude im Hechtviertel steht seit 15 Jahren leer. In der Gegend würden »die dort lebenden Menschen durch drastische Erhöhungen der Mieten verdrängt«, erklärt die Besetzergruppe in einer Pressemitteilung, die jW vorliegt. Auch per Zwangsräumung würden inzwischen weniger zahlungskräftige Mieter aus dem Hechtviertel vertrieben. In »einem angeblichen Sozialstaat wie Deutschland« dürfe so etwas nicht passieren, mahnt die Pressesprecherin der Gruppe.

Insbesondere Immobilienfirmen wie Berlinhaus, Palasax und Vonovia werden von den »Leerstandsbewohner*innen« für diese Entwicklung verant...