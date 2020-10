Antwort auf Doppelkrise

Angesichts des neuerlichen Anstiegs bei der Zahl der Coronainfektionen in der Bundesrepublik wird die Notwendigkeit einer linken Antwort auf die Coronakrise von Tag zu Tag deutlicher. Kein Zufall also, dass beim Landesparteitag des Hamburger Landesverbandes der Partei Die Linke, der am Wochenende stattfindet, die Pandemie und ihre Folgen im Zentrum stehen – wie schon auf den Parteitagen der Landesverbände von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern in der Vorwoche. In Hamburg trägt der Leitantrag dazu, der am Tagungsort in der Friedrich-Ebert-Halle im Stadtteil Heimfeld debattiert werden soll, die Überschrift »Linkes Handeln in der Krise – die soziale und ökologische Wende jetzt erkämpfen«.

Die Krankheit, heißt es in dem Antrag, sei für sich genommen zwar eine »natürliche Bedrohung«. Die Tausenden Toten, die »sozialen Schäden in der Gesellschaft« und die wirtschaftliche Existenzbedrohung vieler Menschen seien jedoch »systembedingt«. Die Pandemie habe Gesellscha...