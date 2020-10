Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Stationen Ernte gut, alles gut? Spätsommer und Herbst sind Erntezeit. Anstrengende Wochen für Landwirte und Erntehelferinnen und -helfer – und immer mehr eine Zitterpartie, ob die Früchte der Arbeit eingefahren werden können. Moderator Benedikt Schregle hilft bei der Weinlese in Franken, ein Kartoffelbauer erzählt, wie er seinen Betrieb umstellte, und eine Künstlerin ist auch dabei. D 2020. BR, 19.00 Uhr Mal ehrlich … Polizei. Mal Opfer, mal Täter? Racial Profiling, Nazis in Uniform, überzogene Gewalt bei Einsätzen in Stuttgart, Ingelheim und anderswo – die Versagensliste der BRD-Polizei ist lang. Ihr zu vertrauen fällt vielen schwer. Die Polizei selbst und das Innenministerium w...

Artikel-Länge: 2137 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen